教育部近日預告修正《國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法》草案，要求校長候選人在遴選表件揭露資格學經歷，以及曾擔任營利事業董監事等職務，被視為「管中閔條款」，對此台大回應，大致上可接受，生效仍會後依法行政。

台大、陽明等校接連發生校長遴選爭議，教育部5月23日預告《國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法》，當中新增多項規定，包括賦予校務會議解散遴委會的權限，遴委會委員以連續2任為限、候選人資格的審核程序、候選人應揭露事項等。

台大表示，關於校長遴選，台大作法向來秉持依法行政原則。此次教育部公布《國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法》修正草案，伺草案生效後，台大當據以修正本校校長遴選委員會組織及運作要點，並建議遴委會依修正遴選作業細則。

台大認為，從遴選嚴謹性的角度來看，教育部修正草案大體上是可以接受的，與去年4月11日公布之草案版本相較，也有許多進步。最重要的調整是有關遴選委員及候選人之間應揭露關係之詳細規定，以及遴選委員迴避之具體作法與機制。這些規定容或過於細瑣而有矯枉過正之嫌，但國立大學若依之修改校內法規並於遴選過程中確實執行，當可避免不必要之爭議。

台大認為，在辦法中，一個比較小的問題是草案第3條第2項。該項提到的學術成就認定似乎與教育人員任用條例第10條第1項第1款第3目之規定不相符合。不過，這個問題不是很嚴重。總之，這部遴選辦法的生效，讓國立大學未來之校長遴選有了具體的依法行政基礎。

(旺報 )