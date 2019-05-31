國民黨新北市第12選區立委初選已結束近一周，但許多人對於民調的結果仍然議論紛紛。簡榮宗30日與二十餘位汐止區里長及地方人士餐敘，感謝他們在初選期間的協助，而簡榮宗從政之路下一步的規畫，也成為大家關心的重點。

簡榮宗說，他在初選期間勤跑基層，拜訪里長、協會、宮廟，又經常在路邊跟大家揮手問好、甚至追垃圾車，與民眾建立了信任的情感。此次電話民調結果雖不如大家預期，但他也認為應該是自身努力不足，所以尊重遊戲規則、坦然接受。

可是民調結束後，有許多里長及民眾直接向他或白珮茹議員反應，民調公司的抽樣範圍以及詢問方式有很大的問題。他相信黨部是公正的，但瑕疵是不是出在個別的民調人員？簡榮宗表示希望能夠調閱相關錄音內容，畢竟要讓民眾信服，後續才能團結。

昨日的餐敘中，有里長及地方人士非常認可簡榮宗身為在地人，想為地方打拼的決心，也稱讚他的認真、努力，大家都看在眼裡，鼓勵他不要放棄，應該參選到底。而簡榮宗也坦言，自民調公佈的當天，勸進的聲量就不斷，甚至有非國民黨陣營的政治人物也持續地跟他接觸想討論合作。

另外，也有地方人士建議，既然簡榮宗是年輕一輩的戰將，又對國民黨有情感，則是不是考慮接受黨的徵召至其他艱困的選區挑戰民進黨立委？甚至有里長當場表示，如果簡榮宗願意，他們願意組團跨區助選，讓大家知道汐止地方對人才的肯定。

簡榮宗表示，地方的各種聲音他都聽到了，也非常感謝大家的支持。身為國民黨員，他當然希望黨的未來更好。所以他會謹慎思考，儘速跟鄉親報告他的決定。不過，不論他將來扮演什麼樣的角色，「鬆綁法規」、「繁榮地方」的參選初衷，都不會改變。

(中時 )