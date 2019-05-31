今年是921震災第20年，但仍有受災戶受限於中央法規限制，無法適用都市更新條例等相關法規，遲遲未能重建。台中市議員陳政顯31日為災民請命，要求市府促中央放寬法規，讓災民得以重建；都市發展局長黃文彬說，市府將向中央爭取放寬法規，協助震災基地辦理重建。

台中市議會31日進行都發建設水利業務質詢，議員陳政顯指出，「921震災重建暫行條例」已廢止，但太平區大地城國社區內的倒塌住宅至今尚未重建，希望市府苦民所苦協助災後重建。

陳政顯說，大地城國社區個案因非屬都市計畫地區，無法適用《都市更新條例》採多數決重建，依法必須取得全體所有權人同意書才可重建。但該社區包含322戶透天別墅及一棟10層樓154戶華廈，僅華廈在921震災倒塌，無法取得全體住戶同意，至今尚無法重建。

「不能苦民所苦、那要政府何用？」陳政顯表示，因都市更新窒礙難行，市府也曾研議依《公寓大廈管理條例》、《新訂都市計畫》或修正《風災震災火災爆炸災害災區民眾安置或重建簡化行政程序辦法》等方式，均受限中央主管法規限制難以執行。

黃文彬強調，《921震災重建暫行條例》雖已於95年2月4日廢止，市府持續以《都市更新條例》協助都市計畫地區震災基地辦理重建；市府將向中央爭取放寬法規，輔導大地城國社區災後重建。

(中時 )