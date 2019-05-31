嘉義市新祕書長陳永豐退休後回鍋，6月3日將到職。（廖素慧攝）

嘉義市新社會處長林家緯6月3日將到職。（廖素慧攝）

嘉義市新文化局長蕭柏勳正式上任。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠（中）主持卸任文化局代理局長林金龍（左）、新任文化局長蕭柏勳（右）印信交接。（廖素慧攝）

嘉義市政府社會處長張元厚（左）退休，市長黃敏惠（右）擁抱感謝他戮力公務近40年。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠上任近半年，一級主管至今未補滿，各界頻頻探詢，她31日布達新任祕書長陳永豐、社會處長林家緯、文化局長蕭柏勳，並預告副市長、都發處長2個缺已有人選，正在商談上任期日，預定7月底以前到位，屆時市府一級主管全部補齊。

陳永豐曾服務公職26年，曾任嘉義市環保局長、市政府主任秘書、參議、市選委會主任委員、市稅務局長等職務，2015年9月2日自願退休，此次回鍋擔任祕書長，將於6月1日到職。原秘書長林建宏因健康因素改調任參議。

34歲新任社會處長林家緯將於6月3日到職，畢業自國立中正大學成人及繼續教育學系、社會福利學系、社會福利研究所碩士，取得高考社工師證照，現任國立中正大學通識教育中心兼任講師，長期在社區營造領域工作，創辦「逗陣社會企業有限公司」。原社會處處長張元厚6月3日退休。

黃敏惠說，感謝林建宏秘書長在市政交接最繁忙的時候幫忙5個多月，調任參議能兼顧工作及健康，也感謝張元厚處長戮力從公近40年，退休後仍有「售後服務」，還有感謝文化局副局長林金龍代理局長期間，仍積極爭取到「嘉義市影視音產業計畫」1200多萬經費。

各界關心副市長、都發處長一直等嘸人，黃敏惠說，她用人唯才，適才適所，一直都在物色優秀的人選，預定7月到位。

(中時 )