「基隆鬼廟」淨因禪寺發生火災，消防員到場救火。（張穎齊攝）

「基隆鬼廟」淨因禪寺發生火警，濃煙密布。（基隆市議員楊石城提供）

有「基隆鬼廟」之稱的淨因禪寺，座落在基隆市中山區中山里虎仔山上，今（31）日下午4時許，突然發生大火，濃煙大到市中心的人都看得到，所幸無人傷亡，消防局獲報出動3個分隊前往滅火，詳細起火原因尚待進一步釐清。

淨因寺近年常發生火災，最近1次2017年11月17日就發生疑似遊民要燒紙錢給好兄弟，4樓因此發生大火。怎料今日再度發生火警，濃煙大到虎仔山都清楚可見，所幸無人傷亡，起火原因尚待調查。

自1925年創立的淨因寺，已有94年歷史，是一棟4樓建築，曾經香火鼎盛，但在1973年重新興建時，因為被檢舉違建而停工，從此荒廢多年，由於廟內後來擺放一些骨灰罈，鬼故事的傳聞甚囂塵上，所以才有「鬼廟」之稱。

基隆市議員楊石城趕往現場後，指出這間廟又稱「尼姑庵」，當初停工後就沒有在蓋下去，時常有遊民進出，或在這歇息，廟內有一些骨灰罈，但幸好沒有人受傷。

地方人士盛傳，淨音禪寺荒廢多年後，屋頂多支樑柱腐鏽，樓梯、牆壁多處龜裂，牆面磁磚掉落，經常有人趁半夜闖入探險，亂敲鐘來發出聲響，讓附近居民不堪其擾，鬼故事因此頻傳。

(中時 )