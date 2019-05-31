台美雙方4月於華府簽署「跨國父母擅帶兒童離家合作備忘錄」後，今天於台灣美國在台協會（AIT）召開首屆委員會議，衛福部長陳時中表示，合作備忘錄的簽定及會議的召開，顯示台美雙方對於兒童權利的重視，跨國父母擅帶兒童離家涉及的問題相當的廣，包括法令判決及社會文化差異等，希望藉由一年二次的會議，能排除其間的障礙，讓兒童在面臨父母關係發生變化時，能獲得更好的保護。

今年4月12日中華民民國駐美代表處與美國在台協會簽署合作備忘錄，由美國國務院領事局與衛福部成立共同委員會，建立雙方處理兒童遭跨國父母擅帶離家案件的資訊分享平台、通報合作機制，為美台合作解決國際父母綁架兒童議題提供平台。

美國國務院兒童事務特別顧問Suzanne Lawrence來台參加首屆委員會議，她表示，這次的會議，是美台關係中許多要的里程碑之一，每一年往返美台的旅客人數不斷的攀升，僅管這是一大進展，但也必須對面對隨著更加頻繁的旅行及更加緊密社會所帶來的風險。跨國父母擅帶兒童離家是全世界都存在的現象，此次的會議，讓大家瞭解到在現行的社會法規及制度下，讓這些孩子不易被發現，需要廣納這方面更多的專家，才能讓這分關注繼續走下去。

陳時中強調，目前台美跨國父母擅帶兒童離家案件雖僅有五件，但每個孩子都是父母心中的寶，政府對每個案件都很重視，現在台美雙方已設有窗口平台，將共同努力給予兒童最大的保護。

(中時 )