基隆市榮服處榮民子女劉姓雙胞胎姐妹一同出席頒贈典禮。（圖/退輔會提供）

輔導會今(31)日下午舉行財團法人榮民榮眷基金會大學以上榮民子女就學補助頒贈典禮，輔導會主任委員邱國正於致詞時肯定榮民榮眷基金會近年積極採取開源節流具體作法，有效累積資產，並將經營績效提升的成果，全數嘉惠榮民、眷。

榮民榮眷基金會考量清寒榮民家庭實際需求，以及公、私立大學學費差異，將大學以上榮民子女就學補助，從106學年第1學期的2,500元，逐步增加到5,000元、6,000元，此次更是大幅提高到公立大學8,000元，私立大學10,000元，對於落實照顧清寒榮民及遺眷的子女就學，確實發揮最大實質的效益。

邱主委指出，榮民榮眷基金會今年更提出榮民子女到國外求學的「菁英圓夢」計畫，協助成績優異或具有才能的榮民子弟出國進修，完成夢想，非常值得肯定。他期許受贈學生勇敢築夢，學有所成後能效法榮民報效社會國家的精神。

榮民榮眷基金會表示，107學年第2學期就學補助共計發放3,200餘人次，補助金額3,000餘萬元。本次頒贈典禮的舉行，就是要將榮民長輩捐贈榮民子女的寶貴心意，轉交給有志向學的學生，並透過這個活動，薪傳榮民大愛精神，幫助年輕朋友奮發向學。

受贈代表臺大會計系二年級學生湯心語於致詞時表示，因為榮民榮眷基金會每個學期提供的就學補助，讓他有更多學習資源，也讓他離自己的人生志業更接近，他非常感謝榮民爺爺無私無我的奉獻，用生命、青春讓榮民子弟富足安康。

會中同時播放基金會拍攝的「大愛如風」及「奉獻」兩部微電影，邱主委表示，影片裡的榮民前輩在年邁體衰的時刻，仍惦念著把僅有的積蓄用來幫助榮民子女讀書受教育，希望能照顧更多的榮民子女，雖然補助金額有限，但無限的是伯伯的心意。藉由影片的播放，希望年輕同學於接受補助的同時，也能體察這份心意，努力向學，勇敢築夢，將來能學有所成，效法榮民前輩報效社會國家的精神，為我們國家創造更加美好的未來。

(中時 )