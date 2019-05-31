「椰酒鳳梨拿鐵」使用Nespresso特濃可塔朵(CORTO)，果香濃郁、口感層次豐富。（品牌提供）

「迷迭香蜂蜜卡布奇諾」，使用Nespresso濃醇蘇克洛(SCURO)，帶一點花香、薄荷味。（品牌提供）

Nespresso新推出「Barista Creations咖啡大師牛奶特調系列」，共有溫和奇里奧(CHIARO)、濃醇蘇克洛(SCURO)、和特濃可塔朵(CORTO) 共3款咖啡風味 (售價180元/10顆)，讓牛奶咖啡愛好者，在家也能輕鬆做出拿鐵或卡布奇諾等牛奶咖啡。品牌即起至6月4日，於台北SOGO忠孝館1F中大門廣場、6月14日至16日於台中新光三越中港店1F水舞廣場，舉行《Nespresso 咖啡大師牛奶特調系列千人體驗會》。

Sandy吳姍儒今（31日）也優雅化身Nespresso咖啡大使。吳姍儒既是綜藝節目主持人，也將副業咖啡店經營得有聲有色，Sandy分享個人偏好「少女系」風味的咖啡，不僅要講究美麗的杯盤配件，視覺上也要浪漫又華麗，喜歡色調帶有漸層感的牛奶咖啡，現場也示範體驗各種混搭的咖啡牛奶系列。

(中時 )