深夜大雨中一輛轎車因車輛故障，卡在大業大墩路口附近，一動也不動，剛好大墩派出所所長葉信良、警員黃冠昌職巡邏勤務，立即下車幫忙推車，雙方淋了一身濕，終於將車推至路旁，即時解救該駕駛困境及化解可能的交通危機。員警指出，遇類式情況，因先放好警示標誌，再聯繫道路救援，可以的話再將車輛推至路旁。

前陣子連日豪雨，日前晚間9點多，大墩派出所所長葉信良、警員黃冠昌執行巡邏勤務，經過大業大墩路口，發現一輛銀色汽車打閃黃燈停在車道上，疑是故障，車旁有一男子，一臉不知所措，員警於是下車關心。

該車駕駛蔡男指出，車行進間突然熄火，經多次重複啟動，車子仍然無動於衷，就是啟動不了，由時當時下著雨，天黑視線又不良，擔心後方來車，未注意前方車況而閃避不及追撞，員警立即指揮交通疏導，並請蔡男控制方向盤，並與另一名熱心民眾，合力將車推向路旁，蔡男再自行叫救修。

蔡男表示，剛在附近吃完晚飯，沒想到車輛突然故障，感謝員警出現，即時救援。大墩派出所長葉信良呼籲，發生車輛故障不要慌張，儘快放好警示標示物，避免後車追撞，再聯繫道路救援，平常出門前先行檢查車輛油量是否充足或有無故障情事，如遇不明原因導致交通阻塞，可請員警協助或請道路救援來拖吊排除。

(中時 )