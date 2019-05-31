台南市政府工務局首創全國擴大案件類別採行單一窗口專人專審辦理建築執照申請，6月1日起針對重大開發案件，採單一窗口專人專辦發照，縮短重大投資案件、廠房類案件、大型集合住宅11樓以上或連棟50戶以上案件，及其他重要列管案件之建築申請執照時程，吸引中小型企業至台南設廠，帶動地方發展。

工務局指出，其他縣市僅對5樓以下工廠類建築物，採行專人專辦方式進行審照及發照作業；台南市政府為縮短請照作業時程，工務局今首創全國擴大案件類別採行單一窗口專人專審辦理建築執照申請。

工務局表示，單一窗口專人專審部分，可讓案件申請掛號成功後，隨即安排專人於掛號當日或次日優先審查，即使案件需補正送達時，也不另安排審查時間，採隨到隨辦方式，承辦人立即將資料整理完成進入最後審核，達到縮短期程之效。

工務局為了廣為宣達這項政策，將不定期就公會或申請人舉辦單一窗口專人專審說明會，確實讓政策透明公開，提升發照行政效率。

(中時 )