4萬2777名退休軍公教不滿年改新制，分成4案向大法官會議聲請釋憲，大法官會議認為這些聲請人未經行政訴訟判決確定，就逕行聲請大法官會議解釋，不符合要件、決議不受理。此外花蓮及金門縣為教師年改聲請釋憲案也一併決議不受理。

花蓮縣政府及金門縣政府是上次遭大法官會議決議不受理後，再次提起聲請釋憲案，大法官會議認為公立教師退休案不單純是地方自治事項，必須由中央主管機關「層轉」，因為不符合大法官審理案件法規定仍決議不受理。

(中時 )