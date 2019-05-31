台中慈濟醫院小兒科主任李敏駿建議，為了避免吃進雙酚Ａ，接觸感熱紙後務必洗手。（王文吉攝）

為了避免吃進雙酚Ａ，醫師建議接觸感熱紙後務必洗手。（王文吉攝）

「雙酚Ａ」會干擾人體性荷爾蒙，造成生殖發育功能混亂。台中慈濟醫院小兒科主任李敏駿提醒家長，現代人生活處處可見雙酚Ａ，除塑膠材質容器外，電子發票、ATM提款明細、信用卡簽帳單等都可能含有雙酚Ａ，孩子接觸這些紙張後務必先洗手，以免把雙酚Ａ吃下肚。

衛福部食品藥物管理署資料顯示，雙酚Ａ結構類似雌性激素，被視為環境荷爾蒙的一種，常作為聚碳酸酯塑膠（polycarbonate, PC）材質原料，使用不當導致塑膠容器刮痕、磨損，即可能導致雙酚Ａ釋出而間接隨著食物或飲料進入人體，造成生殖發育功能混亂。

李敏駿表示，雙酚Ａ運用愈來愈廣泛，生活周遭不只PC塑膠容器，含有雙酚Ａ的日常用物無所不在，例如隨處可見的電子發票、ATM提款明細、信用卡簽帳單等，甚至醫療機構掛號、檢查及批價等抽號紙張，都是含有雙酚Ａ的感熱紙。

李敏駿指出，有些家長想讓子女學習社會人際互動，會讓孩子去櫃台付錢、取食，卻忽略孩子拿到發票跟食物後，可能沒洗手就直接進食。潮溼或沾有油脂的手接觸感熱紙，雙酚Ａ釋出量比乾燥時高出10倍，危險性相對較高，建議叮嚀孩子先洗手再吃東西比較安全。

李敏駿提醒，含雙酚Ａ的物品遇熱與油脂或經搓揉、或在陽光下曝曬，都容易釋出更多雙酚Ａ，不論業者或顧客都要特別注意，拿感熱紙時手要保持乾燥，取用感熱紙後記得沖洗雙手，避免潛在接觸與吃進雙酚Ａ風險。

(中時 )