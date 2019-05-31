◎韓國瑜凱道造勢 藍委揪團力挺

國民黨內總統初選多方角逐，韓粉6月1日將聚集凱道舉辦「決戰2020、贏回台灣」造勢大會，高雄市長韓國瑜也將出席，引發各界關注。國民黨立委陳學聖指出，估計約有十幾名藍委會到場，並沒有選邊站的問題，而其他候選人的場合只要有受邀，藍委也都有去，沒有韓系、郭系、朱系、王系的問題，大家都是國民黨系。

◎為解決非法移民越界 川普加徵墨5%關稅

為了迫使墨西哥解決非法移民越界進入美國的問題，美國總統川普30日表示，將從6月10日起對所有墨西哥輸美商品加徵5%關稅。

◎華為擬擴大俄歐合作 推進5G網路開發

俄羅斯衛星通訊社莫斯科報導，大陸華為公司代表艾德文（Edwin Diender）向衛星通訊社表示，華為計劃擴大與俄羅斯和歐洲國家的合作，推進新一代5G網路建設，並已經簽署了一系列協議。此外艾德文強調俄羅斯市場對華為的重要意義。

◎科技部強化育才 博士生每月補助4萬

為鼓勵高階人才多元發展，科技部今(31)日提出「博士生獎學金補助」及「博士卓越提升計畫」等試辦方案，將對優秀博士生提供為期4年，每月至少4萬元的獎學金，並由大學校方規畫全方位培育課程，協助博士生精進各項技能，自今年9月入學博士新生開始補助。

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(中時電子報)