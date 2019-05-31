位在台北天母西路上的麥當勞確定將於6／21日熄燈，台灣麥當勞公司表示，基於整體商業考慮，天母西路麥當勞將營業至6／20日晚上8點，6／21日結束營業。

台灣麥當勞自和德昌股份有限公司接手為麥當授權發展商後，除推出不少新商品，行銷廣告活動也讓諸多「麥粉」感到耳目一新，同時台灣麥當勞一方面改裝舊有門市店面，並逐一檢討各門店營運績效，長期未能達標或賠錢的門市即遷址或收掉。所以「基於整體商業考慮」的說法，其實反應了天母商圈的現況。

由於大量外國駐台高階主管與邦交使節居住，以及多國外僑學校位在天母，所以中山北路六、七段、天母東西路與忠誠路，過去曾是台北異國氛圍最濃厚的社區商圈，吸引許多連鎖餐廳與異國美食餐廳進駐。但隨著外僑減少、商圈移轉，天母人潮漸少，繼外銷成衣店之後，曾在天母紅極一時的許多著名餐廳亦相繼歇業或遷離天母，對比今昔，讓「老天母」不勝唏噓。

(工商 )