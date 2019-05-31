農會總幹事彭顯賦(右起)、前立委鄭汝芬和鄉長江淑芬與家政媽媽一起綁粽子。（謝瓊雲攝）

溪州鄉農會家政班婆婆媽媽們齊聚綁粽子。（謝瓊雲攝)

溪州鄉公所廣場明天將舉辦熱鬧滾滾的慶端午活動，精彩的影視藝人歌手輪番演出，還有趣味競賽，邀請民眾同歡。（謝瓊雲翻攝）

溪州鄉農會、溪州鄉公所舉辦年村民大會暨萬粽一心同歡活動，31日家政班媽媽齊聚柑園社區集會所包粽子，前立委鄭汝芬也前來共襄盛舉；鄉長江淑芬表示，明天在溪州鄉公所將有熱鬧滾滾的端午節慶祝活動，歡迎各界民眾一起來共襄盛舉。

農會總幹事彭顯賦表示，這是農會首度與溪州鄉公所聯合舉辦端午節慶祝活動，大部分食材均為在地食材且為各相關產銷班所生產（如溪州鄉菇類產銷班第一班所生產有機驗證通過香菇及溪州稻米產銷班第五班所生產無毒、無重金屬紫黑米等）希望藉由這次活動讓家政班媽媽們表現自已的廚藝，同時藉此推廣家鄉的在地食材。

上午的綁粽子活動十分盛大，農會家政指導員號召全鄉家政班員分成3組製作，由東眉家政班、大庄家政班、柑園家政班共同製作紫黑米粽；成功家政班製作素粽，瓦厝家政班、尾厝家政班、潮洋家政班等製作傳統式粽子。婆婆媽媽們齊聚在社區集會所綁粽子話家常，人人都是綁粽快手，平均30秒就包好一顆的漂亮粽子，一個上午製作了上千顆粽子。

鄉長江淑芬表示，周六上午9點半鄉公所前廣場將辦理「粽是為鄉親」慶祝端午節、萬粽一心活動，現場將與參與鄉親分享美味粽子之外，還有趣味的粽藝上菜秀、陸上龍舟賽競賽、小丑魔術秀、趣味競賽等，YOYO家族香蕉哥哥、月亮姊姊和資深歌星劉福助等影歌星現場表演，並有藝人白雲全程主持，活動精彩可期，歡迎踴躍前來歡度周末時光。

(中時 )