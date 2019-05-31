里山動物彩繪列車6月3日復駛，預計下午1點43分停靠通霄火車站。（翻攝自通霄鎮公所臉書頁）

苗栗縣通霄海水浴場歷經多次流標，鎮公所肩負地方發展的責任，決定自行營運，6月1日正式開放，同月3日第二代里山動物彩繪列車將停靠通霄火車站，讓大批鐵道迷興奮不已，公所宣布當日將舉辦歡迎儀式，並發放限量白沙屯媽祖結緣品，期盼帶動人潮振興地方經濟。

通霄海水浴場委外標租案頻流標，自去年未開放至今終於出現曙光，鎮長陳漢志與鎮民代表會達成共識，以自行營運方式開放海水浴場供民眾遊憩，旺季6月到9月吸引約30個攤位進駐，吃喝玩樂全都有，民眾只要到通霄地區商家或攤商消費滿100元即可換取入園券。

另，萬眾矚目的里山動物彩繪列車將復駛，第二代里山彩繪列車於6月3日首航，從南港站啟航，預計下午1點43分停靠通霄火車站，展示通霄護林與造林的成效，鎮公所將在站前廣場舉辦歡迎儀式，並發放由拱天宮提供的限量白沙屯媽祖小神衣給現場搭車的旅客與遊客。

通霄鎮公所指出，「里山動物列車2.0」由EMU800型微笑號通勤電聯車改造，彩繪了4個生態系、8個車廂，超過100種里山動物登場，藉此向民眾宣導動物保育的重要性，車廂內除播放多部生態影片集錦，另打造第二節車廂為「神祕車廂」增添路途中的趣味，為保育知識加分。

(中時 )