朱立倫（左一）與金門縣長楊鎮浯（左二）、金管處長曾偉宏（左三）等人一起敲響林厝和平紀念園區的「和平鐘」。（李金生攝）

朱立倫（中）走訪823炮戰遺族許招治女士家屬，強調和平的可貴，金門人最清楚。（李金生攝）

朱立倫（左一）在金城鎮長李誠智（右一）的陪同下，走訪823炮戰遺族許招治女士家屬。（李金生攝）

針對總統府駁回國民黨主席吳敦義訪陸申請，國民黨總統參選人朱立倫今（31）日在金門指係「非常不智」的作法，痛批民進黨執政3年多來，已讓兩岸關係大幅倒退。他強調，「和平的可貴，金門人最清楚！」

對於蔡政府卡韓訪陸，朱立倫表示，執政黨去限制在野黨主席，「任何政治上的動作，這都非常不智」，民進黨執政3年多來，不但兩岸關係大幅度倒退，「自己不做也禁止在野黨做」，造成兩岸之間越來越不信任。他希望未來國民黨重新執政之後，兩岸能夠重現互信，重新推動和平合作，這才是真正兩岸下一代之福。

另立法院今日3讀通過兩岸人民關係條例增訂第5條之3條文，朱立倫也指出，兩岸最重要就是和平，民進黨這段期間的作為，造成兩岸緊張跟對抗，這是全民所不期待的，尤其立法院今天又通過這個法案，好像在為蔡英文、民進黨的「敗選」預作準備。他強調，兩岸之間的和平跟合作，是未來最重要的事，希望朝野能夠一起努力。

朱立倫今天上午在金門縣長楊鎮浯的陪同下，先至古寧頭林厝和平園區敲響和平鐘，並發表對兩岸關係的主張，包括在當選總統後邀請大陸領導人習近平到金門會談，一起發表和平宣言，以及建構金門、廈門的「雙門共同生活圈」，打造和平示範區。

下午，朱立倫則前往距離大陸僅1800公尺的馬山觀測站，並至庵前村訪視823炮戰遺族許招治女士家屬。他表示，住在台灣的民眾，或許有少數人還不夠了解戰爭的可怕，甚至說出「拿掃把上戰場」這類的政治語言，但對經歷過戰事的金門人來說，兩岸和平的重要性，他們再清楚不過。

楊鎮浯對朱立倫的主張，也傳達相挺、支持的立場。朱立倫則特別提到，他擔任新北市長時，每年都舉辦紀念823炮戰的活動，去年60周年還擴大舉辦，楊鎮浯縣長當時是立法委員，也都會一起來參加。

(中時 )