民進黨議員簡舒培30日踢爆柯市府官員疑似於會議「喬大巨蛋」，並播放7段會議內容錄音，柯文哲認為音檔曝光是被竊聽，但民進黨議員阮昭雄今市政質詢認為，錄音檔外洩是內部管理問題，既然公開透明，建議可以全部會議都錄音，並訂定內部管理SOP。對此，柯文哲同意議員建議，制定相關管理程序。

阮昭雄表示，根據錄音檔內容，絕對不是竊聽，一定是與會人員錄好放出去，顯見內部管理有問題，柯文哲說，以前內部開會到一半，遠雄已經在開記者會，長期以來不知道是否是政治內鬥。

阮昭雄說，韓國瑜近期拋出市府遭竊聽說，柯市長也隨之起舞，與其質疑遭竊聽，應該針對會議標準流程提出程序，有沒有錄音公開透明應說清楚。但柯文哲認為，90分鐘會議減成7段錄音，若有問題就全部公開。

阮昭雄向柯文哲建議，為求自保以後會議可以全部錄音，自然會有紀錄，有問題也可以自保。柯文哲表示，每天會議那麼多，不可能全部都錄音，但可以制定相關管理規範。

(中時 )