為了讓孩童有更多機會學習、探索科學概念，明新科技大學師資培育中心教師張靜文，帶領該中心幼教師資、學生組成「明新師培科學志工列車」團隊，6月1日上午9點至11點，將在該校立緒樓1樓舉辦「初夏幼兒生活科學派對--社區親子自然科學活動」自然科學親子闖關活動，開放給新豐地區學齡前幼兒體驗。

「科學是科學家的事？幼兒太小不懂科學嗎？」由張靜文帶領的「明新師培科學志工列車」團隊，已陸續在新竹縣、市的幼兒園完成5場次的「初夏幼兒生活科學派對」活動。

明新師培科學志工團表示，「初夏幼兒生活科學派對--社區親子自然科學活動」主要以4至6歲的親子團體為服務對象，用派對概念設計多元的活動，讓親子共同闖關，活動包含光影調色盤、甜甜檸檬水、光的折射、跳舞的顏色等9大活動，以自然科學為主軸，帶領幼兒觀察，也利用玩具車學習重量、材質等。

活動由科技部專案計畫經費補助，現場參加免費，通過5個以上關卡者，還可獲得精美小禮物，歡迎家有學齡前幼兒的家庭共同參與。

(中時 )