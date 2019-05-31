隨著31日下午5點球隊最後表態是否參加中華職籃聯盟(CBL)的期限過去，根據CBL秘書長唐旭鴻表示，目前台啤、金酒與台銀3隊確定參加，富邦、璞園與裕隆3隊仍未真正表態，「我會積極找這3隊協調，不再訂出新的期限！」

「其實我今天有跟富邦、裕隆、璞園等隊聯繫，結果他們的老闆或高層都在忙於公司開會，並未有所回應，」強調只要4隊就會開打的唐旭鴻說，「我想接下來籃協的表態期限在6月14日，在那天之前，我會努力跟這3隊溝通協調。」

從唐旭鴻的說話內容當中，可以感受到富邦、裕隆與璞園3支企業球隊仍在觀望的搖擺立場，畢竟CBL雖在22日首次召開記者會，說明當前推動職業化的各項進度，問題是一切都還停留在紙上談兵階段，並未真正有著任何實質作為。

所以富邦、璞園、裕隆與3隊才會遲遲不肯清楚表態，就在擔心所謂的職業化之後，卻跟原本的SBL變化不大，如此換湯不換藥的結果，恐怕是富邦、璞園與裕隆所不樂見的，才會繼續採用觀望立場，期望CBL提出實際作為或改變。

問題是當前CBL認定參加的3隊當中，台銀內部也傳出負面聲浪，到現在還弄不清楚該不該打，就算要參加職業化，身為公營機構的他們，也需另想辦法替擁有行員身分的7名球員或教練「解套」才行，台銀真有那麼確定參加嗎？

(中時電子報)