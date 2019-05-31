台中市不動產開發公會與台中市大台中不動產開發公會，將舉辦「台中房地產交易博覽會」，民眾來看屋有機會參加台中購物節抽獎。（盧金足攝）

台中市不動產開發公會與大台中不動產開發公會，響應「台中購物節」，共同募集「千萬豪宅」作為購物節頭獎，開辦「台中房地產交易博覽會及賞屋地圖」，有建商預訂2、3個攤位刺激買氣，2大不動產公會贊助千萬豪宅作為購物節首獎，將在6月底公布豪宅建築物。

台中購物節未演先轟動，台中市兩大不動產公會攜手舉辦「台中房地產交易博覽會及賞屋地圖」活動，7月20日至28日登場，規畫80個攤位，每一個攤位費20萬元，預期募集1600萬元，其中1000萬元作為台中購物節豪宅大獎，另600萬元作為「台中房地產交易博覽會」等費用支應。

市府祕書長黃崇典表示，送豪宅大獎，吸引大家來台中市購物消費，更希望民眾來台中市購屋定居，在台中市居住，天天都是購物節。

台中市不動產開發公會理事長邱崇喆表示，他向市長盧秀燕說，台中市建商蓋的不只是豪宅，還是「好宅」，優質居住環境台中首選。

「台中房地產交易博覽會及賞屋地圖」，有建商預訂2、3個攤位刺激買氣，到場參觀建案民眾留下聯絡資料，有機會參與購物節抽獎，還宣布在博覽會加碼總市值100萬摸彩品。

台中市大台中不動產開發公會理事長紀吉川指出，2106年房市行情落到谷底，2017年遇盤整期，2018年房價漸回穩，2019年出現量增價微揚情況，來台中能買到物美價廉的房子，現在正是購屋最好的買點。

房地產交易博覽會活動期間，將提供百萬摸彩品送給賞屋民眾，參與博覽會的建商納入賞屋地圖導覽路線，目前規畫市區、山線區、海線區及理財投資等展覽專區，方便市民針對不同需求前往參觀。

都發局長黃文彬指出，台中市已躍升成為台灣第2大城，也是國際評比肯定宜居城市，人口持續增加，表現都市成長能量，透博覽會，展示台中優質房地產，吸引更多人來台中。

地方稅務局則提醒，如果是外國人抽中豪宅，依照《土地法》第18條規定，必需中獎人所屬的國家與我國之間有平等互惠條件，才可以登記取得豪宅，例如馬來西亞政府准許我國人民在馬來西亞取得不動產，則馬來西亞人民抽中豪宅就可以辦理登記；而越南政府禁止我國人民在越南取得不動產，則越南人民如果抽中豪宅，就不可以辦理登記。

(中時 )