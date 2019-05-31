河北省晉州市一輛紅色重型貨車今（31）日5時行駛時，與一輛廂型車相撞，造成後者車內5人當場死亡，另有1人送醫後不治。

河北省晉州市官方今日通報，在晉州市趙蘭莊村小橋路口處，發生一起道路交通事故，一輛紅色重型貨車由東向西行駛，與由南向北行駛的一輛箱型車相撞。

通報指出，該事故造成麵包車內5人當場死亡，1人送醫院搶救無效死亡；目前，該事故原因正在進一步調查當中。

(旺報 )