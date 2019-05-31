河北貨車與廂型車相撞 5人當場死亡1人送醫不治 18:452019/05/31 旺報 賴志昶 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 河北省晉州市一輛紅色重型貨車今（31）日5時行駛時，與一輛廂型車相撞，造成後者車內5人當場死亡，另有1人送醫後不治。 河北省晉州市官方今日通報，在晉州市趙蘭莊村小橋路口處，發生一起道路交通事故，一輛紅色重型貨車由東向西行駛，與由南向北行駛的一輛箱型車相撞。 通報指出，該事故造成麵包車內5人當場死亡，1人送醫院搶救無效死亡；目前，該事故原因正在進一步調查當中。 (旺報 ) #晉州市 也許您會感興趣 推薦閱讀 兩岸熱門新聞 如何在西太平洋挫敗大陸？美智庫獻策 - 兩岸 - 中時 勿謂言之不預 通牒老美收到了 - 兩岸要聞 - 中國時報 大陸一級保護動物白唇鹿現身甘肅、四川 - 兩岸 - 旺報 解放軍300艘軍艦 直逼美軍 - 焦點新聞 - 旺報 《人民日報》轟美：機關算盡一場空 - 兩岸 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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