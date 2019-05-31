嚴懲酒駕行為的刑法第185條之3修正草案，經立法院三讀通過，法務部31日發出新聞稿表示，酒後駕車除嚴重危害交通公共安全，更對他人生命、身體造成重大威脅，酒駕者任憑一己的輕率僥倖，肇生事故致奪人性命、毀人家庭，造成無可回復之遺憾，其惡性甚為重大，法務部未來將依新修正之條文嚴正執法，並呼籲社會大眾一同支持反酒駕。

法務部表示，今年2月春節前夕發生酒駕肇事致人於死的不幸事件，部長蔡清祥第一時間即嚴正譴責：「對於酒駕撞死人的案子要用最嚴厲的處罰」。行政院長蘇貞昌並指示要儘速修法嚴懲酒駕肇事致死傷的行為，法務部立即著手研修刑法相關條文，擬具刑法第185條之3修正草案，陳報行政院經多次審議後，再經司法院會銜，送請立法院審議。

立法院三讀通過的刑法第185之3修正條文，較修正前的條文已加重再犯酒駕而致人死傷者之刑事責任，且最重已達無期徒刑，法務部對立法院兼顧嚴懲酒駕、罪刑相當及人權公約等意旨，訂定的本條修正條文，予以尊重。

此外，依新增該條第3項的立法說明可知，酒駕肇事致人傷亡，依個案具體情形及相關事證進行判斷，若具故意殺人或傷害之主觀犯意時，即回歸刑法殺人罪、傷害罪論處，也就是酒駕致人於死涉及殺人罪責時，最重仍可判死刑。

因此，修法後正如行政院長蘇貞昌所表示，法條俱在，呼籲法官在量刑時，能符合社會期待與國人的要求，讓每個人都能免於酒駕危害的恐懼與損害。法務部未來將依新修正之條文嚴正執法，並呼籲社會大眾一同支持反酒駕，期能真正遏止酒駕惡行，共同維護人民安心的生活環境。

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(中時 )