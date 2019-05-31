《叱咤風雲》海報曝光。（取自微博）

片花中周杰倫甩尾登場。（取自微博）

由周杰倫（周董）監製，劉畊宏、彭小刀出品，陳奕先擔任導演的電影《叱咤風雲》，劇組跟演員含曹佑寧、范逸臣、彭小刀、陳奕先等人30日赴陸出席太湖電影之夜，並首次公開電影片花及海報，解開了粉絲們猜測已久的謎底，確定周董賽車魂回歸，以飆客之姿再登大銀幕。

預告中周董駕駛雙門跑車，一路甩尾並排停在曹佑寧的車旁，透過打開的車窗戲謔問對方：「欸，你有駕照嗎？」帥氣指數破表，也已有粉絲在微博引用「＃你有駕照嗎」，跟前陣子流行的用語「你有FreeStyle嗎」一曲同工。

另外預告中也有周董的串音，替大家解答賽車真諦為何，他說：「每個人賽車的理由都不一樣，就像每個彎道，都是一道難題。」彷彿是片中的一位隱藏版車神，據知雖然周董擔綱特別客串，但出現不僅一幕，劇情令人期待。

在太湖電影之夜活動上，有賽車手背景的陳奕先導演說：「很多人都在談夢想，我覺得《叱咤風雲》是一部除了燃燒夢想也燃燒預算的電影。如果沒有很多人的支持，不能完成，我想把真正車手的感受透過電影傳達給觀眾，我們有非常傑出演員，還有四面八方支持我完成夢想的人，希望能在電影院裡面和大家一起感受這份夢想跟感動。」

2019中國江蘇太湖影視峰會產業投資峰會系列活動之一的電影之夜，在無錫國家數字電影產業園舉行，除了《叱咤風雲》外，還有《一場遇見愛情的旅行》、《跳舞吧大象》、《最近最遠的你》、《九天攬月》等劇組演員在紅毯亮相。

(中時 )