民進黨總統初選相關事宜已在週三拍板，民進黨主席卓榮泰今表示，「不在場發言實在不好，以後不要再遇到這樣的事。」他更點名基隆市長林右昌及蔡英文競選辦公室發言人阮昭雄。

民進黨總統初選登記至今，黨中央飽受黨內攻擊；卓榮泰今說，現在好像有一種模式，叫做「不在場的發言」；「我特別指兩個人，但絕對沒有惡意，也沒有不滿一個是基隆市長林右昌及蔡英文辦公室發言人台北市議員阮昭雄」。

他說，阮在上次中執會後對外說，黨中央沒收中執會，那是會中要休息，協商之後，隔一週要再開中執會，這是協商的內容，若知道這個內容，就不會說是要沒收中執會，但阮昭雄並未在現場，卻用不在場的發言，說出不正確的事，但以我跟他個關係，不覺得他有什麼錯，是他得到的資訊不完整。

卓說，這次中執會基隆市長林右昌在會中要他跟中執會向兩位總統參選人道歉；從時間設計規劃到最後完成，林市長都不在場也不在場即規劃小組裡，但前天中執會有五位成員在場，林不在場，顯然林資訊不正確，才會說「三月六日會公告，是我們誤判」，其實不是這樣。

他說，今天他花了一些時間把過去時程表找出來，第一次5月15日公告總統初選提名名單，6月19日公告立委初選提名人，這次提出時程不是大家所說的是4月17日太趕了，這當中也很多協調及事務性討論，這時間沒有太倉促、太草率，絕對沒有誤判。

他說，但5月15日公告這個名單之後，有小組討論時有人說「太慢」，應該讓立委趕快上場，不要把立委拖到6月，順帶要把總統時程往前推，所以第二次才會推倒，4月17日完成總統、5月22日完成立委，幾乎往前推一個月，「現在卻反過來說，訂定4月17是草率、便宜行事、是誤判」，這都很詳細計算推算所有流程，林市長又發生一次不在場發言，這樣方式不好。

卓表示，後來她在臉書有把10個場景寫得很清楚，把在場人都點名，就是說若他有寫錯、擴大解釋，都可以有人指出，希望是在場的人來說，而不是不在場的人來說，「害我無法對話」，「在場的人也沒有辦法跟他對話，不在場的人我也無法說明，變成一個困擾」，希望以後還是用正面方式來做，不會去放誰怎樣。

(中時 )