台南市仁德區一家清潔用品公司54歲李姓負責人，積欠營業稅、營所稅、勞工退休金及勞健保費合計200多萬元拒不繳納，還私下利用虛偽交易轉移公司財產，經行政執行署台南分署查獲後，前天晚間向台南地院聲請管收獲准。

台南分署指出，李某從2010年至2017年間，分別積欠營業稅、營所稅及罰鍰、勞保費、勞工退休金及健保費等合計266萬元，被南區國稅局新化稽徵所等機關於2011年起陸續移送強制執行後，李某雖曾辦理分期付款，但僅繳納39萬元就拒絕再繳。

執行官調查發現，李某另成立2家公司，分別由父母親掛名擔任負責人，但實際是他自己在經營，還利用虛開發票的作帳方式，將公司產品銷售移轉給這2家公司，但沒有收取貨款，再由這2家公司賣給他人賺錢。

執行官更查出，李某於2010年欠繳稅款後曾提領5000多萬元存款，該公司近3年的營業收入淨額也高達1500多萬元，卻被他挪用清償地下錢莊、當舖等債務，置國家債權於不顧。經通知到案說明仍拒絕清償，於是聲請管收獲准。

(中時 )