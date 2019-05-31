陳育賢／竹市報導

根據調查統計，新竹市學童齲齒盛行率從2015到2017年不但超過全國平均值，還逐年成長6.29％，其中，青草湖、南寮、北門及虎林等國小的齲齒盛行率達到90％，竹市學童的蛀牙狀況比想像中嚴重。

市議員李妍慧、鄭美娟、施乃如表示，依據衛福部國民健康署的資料表示，新竹市學童齲齒盛行率從2016年起高於全國平均，嚴重的是，近3年來全國平均值是有進步的下降了4.2％，竹市卻是成長6.29％，竹市兒童的牙齒實是令人擔憂。

另1項針對1、4、7年級的調查數字更顯示「年級越高，蛀牙狀況越嚴重的趨勢」。竹市兒童1、4年級還能接近全國平均值，但到了7年級則已超過全國平均值，且2015到2017年，這3年全國平均值都是下降的，但新竹市的4年級卻是成長了9.61％，7年級更成長11％，她們要求市府教育處應積極處理學童蛀牙狀況。

市府則表示，市府長期以來都非常關心孩童的牙齡健康，更不定期與牙醫師公會合作進行口腔健檢、塗氟等巡迴服務，為確保兒童口腔健康，衛生局也特別宣導防齲5部曲，包括定期看牙醫、正確潔牙、均衡飲食習慣、力行氟化物使用以及接受窩溝封填服務，市府會再要求各學校加強兒童的口腔衛生宣導。

(中時 )