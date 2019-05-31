不分年齡，一起來運動！教育部體育署補助「運動i台灣」計畫，今年將在新竹縣辦理共1325場運動活動，除有社區聯誼賽之外，也將結合運動專業人員，前往各鄉鎮巡迴測量體適能，提升民眾的體能及健康。
新竹縣長楊文科表示，「運動i台灣」計畫今年邁入第4年，預計將有7萬8000多人受益，由中華民國體育志工總會輔導，成立新竹縣體育志工，將深入社區推廣運動，建立民眾愛上運動的好習慣。
「運動i台灣」將在新竹縣辦理1325場次活動，包含龍舟競賽、足球、夜跑，還有銀髮族運動樂活、女性參與運動、以及水域運動樂活等，提供全民共同參與，竹縣的運動設施也將逐年興建，便利民眾一起運動。
新竹縣「運動i台灣」今年特色為爭取2項計畫，分別是「社區體適能促進計畫」及「推動體育運動志願服務工作」，並創立粉絲團。
教育部體健署組長呂宗仁指出，新竹縣在2014年的運動人口比例為81.9％，至今提升至84.9％，高過全台平均值83.1％，顯示新竹縣民熱愛運動人口多，期望未來活動能讓民眾玩得愉快，達到運動效果。
(中時 )
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