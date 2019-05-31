台中市長盧秀燕（圖左）與台中農田水利會長蔡篤乾，以茶代酒在台上齊舉杯，感謝台下水利會有功人員辛勞付出。（張妍溱攝）

台中市水利會31日在北屯區舉行「108年水利節暨107年度績優人員表揚大會」，台中市長盧秀燕到場參加頒獎，表揚水利相關工作楷模，感謝在市長選舉過程，水利會系統全力相挺，更承諾未來與水利會共同合作，照顧農民。

「一同舉杯！」台中市長盧秀燕與台中農田水利會長蔡篤乾，以茶代酒一同在台上齊舉杯，感謝台下水利會有功人員辛勞付出，盧秀燕表示，水源配合農友生產，也是拚農業經濟發展，自己是台中媳婦，全力打造進步城市。

台中市長盧秀燕指出，感謝農田水利會有效調度灌溉水源，讓農民順利生產，帶動台中農業發展；也感謝水利會長期為台中做的各項水利建設，市府將與水利會攜手，共同為台中貢獻發展，讓城市更進步，讓市民好生活。

「108年水利節暨107年績優人員表揚大會」，水利小組業務競賽團體績優工作站6站、107年度水利小組業務競賽績優水利小組長90名、107年度工作站業務檢查績優工作站6站、108年度台灣地區農田水利會績優人員30名、108年台中農田水利會績優人員51名。

(中時 )