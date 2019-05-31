台北市長柯文哲3月訪美、5月訪日，接下來還有可能到大陸參加雙城論壇，不只如此，下個月還接連安排到宜蘭、花東的參訪行程，可說是為拚參選2020聲量，行程馬不停蹄。

柯文哲5月17至19日南下高雄，包括到高雄中學演講、前進美濃農家等，接著5月23至26日赴日訪問，才剛回國，昨天他到桃園訪視有機團膳截切場，6月1日他剛好受邀參加千里步道協會在宜蘭舉辦的「2019台灣步道日 淡蘭國際記者會」，行程前後又安排到礁溪協天廟參拜、參訪礁溪溫泉蕹菜園、三星農會等地。

不只如此，6月21至23日，北市府也預計辦理「108年度首長聯繫活動」，到台東縣參訪交流，行程包括前往空軍台東志航基地勞軍、參訪馬偕醫院台東分院、參訪卑南國中尼伯特颱風災後復原成果等。雖名為市政參訪，但事實上，2天1夜行程結束、全團返回台北後，他將到花蓮玉里住宿1晚，隔天整天在花蓮進行私人拜會行程。

北市府副發言人柯昱安表示，市長剛好有市政參訪行程，難得有機會到外縣市，就會順便安排相關行程，參訪在地產業、文化，並不是選舉考量。

但有近柯人士私下分析，藉由外縣市參訪行程，也是到各地「認識一下」、「跟地方接觸」，的確算是一種布局，就像之前柯文哲去走大甲媽遶境參拜多間宮廟，也是與對方建立聯絡窗口，以備未來所需。

(中時 )