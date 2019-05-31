田馥甄自爆「專業抱」都是抱ELLA兒子勁寶而練成的。(中天提供)

中天綜合台本週六(6/1)晚間10點《全新一季 我想和你唱》將由田馥甄擔任大來賓，她特別選唱了《舊夢》，因為小時候媽媽帶她去KTV，都會點這首給她唱，溫暖的嗓音讓觀眾感動不已。

事實上田馥甄日前接受專訪時才提到，回家探望父母卻發現他們白髮越來越多，她好希望時間可以倒轉，「我覺得愛是互相的，他們給我感受到無條件的支持跟愛，我對他們非常感激，我從來都不覺得感情需要手段，只要有手段的東西都會有破綻。」

在《全新一季 我想和你唱》節目中邀請數十位歌迷，與田馥甄進行10秒同框合唱，其中有一對年輕夫妻帶著寶寶一起上台，只見Hebe伸手抱過寶寶，超專業抱小孩的姿勢讓寶寶舒服地賴在她身上。

田馥甄說：「我看到小朋友很純真的樣子就會忍不住想抱一下。」她笑著表示自己的「專業抱」都是抱ELLA的兒子勁寶而練成的，她說「我喜歡孩子，也喜歡音樂」，有機會的話，她很願意到貧困的地方教當地的孩子音樂。想看更多關於田馥甄的精彩內容敬請鎖定中天綜合台週六晚間10點《全新一季 我想和你唱》。

(中時電子報)