立法院會今三讀通過《兩岸人民關係條例》增訂第5條之3條文，明定兩岸協商簽署政治協議，應經國會「雙審議」，並舉辦全國性公民投票通過後，才能簽署、換文。對此，國民黨直言，民進黨將《兩岸人民關係條例》進行不合乎比例原則的修改，已成為實質上的「兩岸斷絕關係條例」。

國民黨表示，有鑑於政治協議的定義過於廣泛，且無法明確定義，將造成兩岸簽署任何協議，恐比修憲還困難，這會對未來兩岸的經貿文化及各層面的交流互動、產業投資、跨域工作權益等，造成極為嚴重的影響；長遠之計，蔡政府應趕緊回歸《兩岸協議監督條例》的修法，而非選前說一套、選後打假球。

國民黨也說，目前在蔡政府執政下，仍繼續享有ECFA協議的早收清單優惠，若蔡政府執意將兩岸之間的協議視為洪水猛獸，為何仍蕭規曹隨？而不趕緊除之而後快？

國民黨批評，蔡政府為掩飾自身執政不力，積極透過製造兩岸對立，再將之轉換為選舉動力，此類鎖國之舉將加速台灣被邊緣化，也讓兩岸和平互動的機會更加渺茫，「請蔡政府回歸正軌，才不會讓台灣走上絕路」。

(中時 )