民進黨週三中執會通過修正總統初選辦法，民進黨主席卓榮泰今對兩位總統參選人蔡英文及賴清德喊話，「我們希望一位專心拼國政、一位關心顧大局，兩個人好好做自己該做的事，就讓人民來決定」。

對於這陣子因為總統初選期程，黨中央遭千夫所指；卓榮泰說，「我若堅持我的規劃今天就不會有問題，要我承認錯誤，就是我要承認我的想法，而不要太受影響。」

此外，民進黨秘書長羅文嘉說，有人說要改是因為當初規則是為一人設計的規則，我在會中就說，這難道承認「這是打假球嗎？」這套制度本來就是不為一個人，規則從不為一人設計，同競選有同額競選在規則裡有處理方式，要改規則是為一人設計，那大錯特錯，不能這樣講，我們可以說，為了時空轉變，情勢不同，大家在有共識下調整，但建立共識要有耐心，我30日前開數次協調會，是黨中央召開，每次都希望化解歧見建立共識，

對於先前中執會與賴清德協商，羅文嘉表示，賴清德始終堅持沒有接受這樣方案，但賴說，「不想讓主席主持會議為難，所以同意說讓他的代表在會中表達反對意見」；主席仍然在不表決、不離開主席位置下通過這個案子。這是當天通過的結論，幾位代表都在。

對於賴清德與黨中央討論時，有沒有承諾後又翻案？羅文嘉說，沒有。卓榮泰也說，討論過程中，就是各種方案都提出來，但不宜說這是做最後決定。

羅文嘉也強調，討論不是談判，希望站在共同為黨好，有些基本信任，碰到一些困境。所以，各種可能想法都願意拿出來談是好事。所以並沒有他承諾什麼。

對於賴清德受訪曾暗示，如果中執會在沒有共識下表決，卓不僅不會主持且可能會辭職，卓榮泰僅說，「上禮拜三若表決，我應該不會主持這樣的會議」，「如果表決的結果，我還執行的下去，當然我們三位（卓榮泰、羅文嘉、郭昆文）一起（繼續）努力下去。但是如果我對那個表決沒辦法執行，那我另外的態度」。

被問到賴清德在5月22日中執會時，有沒有如部分媒體報導說「有情緒問題」，卓榮泰則說，「情緒大家都很壓抑」。

至於有媒體報導，賴清德在11月24日大選後，曾有意參選黨主席，當時擔任政院秘書長的卓榮泰說，他自己先前答應要參選黨主席時，賴聽到後說，「很好，加油」。11月24日後，外面有些人認為賴清德已經請辭行政院長，希望他去選黨主席。卓說，「我曾跟他討論過，他說他沒有任何心理準備要參選黨主席」，「他沒有意願要選黨主席，也沒有對我選黨主席有任何不悅。他說，『好，加油』」。

此外，是否有以安排賴清德當不分區立委勸退賴，卓榮泰說，除了針對高雄、屏東因為選區席次減少，要做一些安排外，現在完全沒有討論不分區。也不可能叫一個參選總統的人來說，「你去選立委」。「但是有人有這樣提起，但並沒有被大家一起討論過」。

羅文嘉補充說，柯建銘曾提起過是不是其中一位來帶領、衝刺國會，而且是不分區的安全名單之外。但這也是總召一個想法。卓說，「這是聊天的時候聊過，但是沒有跟當事人講過」。

對於5月28日蔡賴在陽明山會晤，媒體詢問到底是誰幫他們約，卓榮泰開玩笑說，「我也不知道，他們也都不講，大概以後還要用到吧」。

(中時 )