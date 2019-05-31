苗栗大湖為草莓故鄉，縣議員禹耀東31日在議會總質詢直指，香水品種的草莓全台各地皆可栽種，大湖的草莓產業面臨瓶頸，雖目前已開發新品種「戀香」，盼能重振產業繁榮，但仍力促縣府不容忽視其危機。

禹耀東說明，目前大湖以栽種香水為主，但全台各地皆可種植同種草莓，直指到處都有「為什麼要去大湖？」擔心若遊客不再光臨將造成大湖觀光、溫泉產業崩潰，是苗栗將面臨的重大危機。他說，莓農為找尋出路，目前苗栗農改場改良出草莓新品種「戀香」，其果實更加飽滿、甜度更高、栽培更容易的優勢，盼能再度振興大湖的草莓產業。

但禹耀東指出，在戀香上市前，縣府仍不能忽視草莓產業目前面臨的窘境。縣府農業處長陳錦俊表示，草莓在大湖地區種植已數十年，土地不斷重複利用導致草莓栽種不易，因此目前規畫構想，可嘗試宣導農民以輪作或高架、溫室等方法，維護在地草莓品質與發展。

(中時 )