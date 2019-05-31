廈門五通客運碼頭3期候船樓將於6月3日正式啟用， 旅客須提早70分鐘報到。（金門縣府提供）

廈門五通新碼頭比原碼頭規模更大，動線也更長，通關登船需要更長時間。（金門縣府提供）

廈門五通新碼頭外觀，觀光處提醒旅客莫跑錯地方。（金門縣府提供）

廈門五通客運碼頭3期候船樓將於6月3日正式啟用，原2期候船樓即日起停止使用，金廈「小三通」航線的旅客均轉由全新的3期候船樓辦理登船手續。金門縣府提醒旅客注意提早70分鐘報到，以免耽誤行程。

縣府觀光處指出，因新碼頭比原碼頭規模更大，動線也更長，通關登船需要更長時間，搭船鄉親須攜帶相關證件，提前70分鐘到達碼頭出發廳辦理報到、購票與通關登船手續，截止辦理時間以五通碼頭公告為準。

該處提醒旅客不要跑錯地方，相關注意事項如下：一、登船指南：1樓出發廳自助機／櫃檯辦理登船手續→(扶梯、電梯)2樓安檢口過安檢→2樓檢票口檢票→二樓海關、邊檢→2樓登船口登船→(扶梯、樓梯)一樓引橋上船。 二、新增自助值船機：自助辦理購票或登船卡手續，鄉親所需證件如下：1.需持「台胞證」、「身份證」和「護照」正本；而身分證部分主要證明「金門籍」之優待票，如無攜帶，且身分字號為「W」開頭者，也可直接以台胞證與護照洽櫃台辦理。2.持「金馬證」的鄉親，請攜帶相關證件到標註有「全開放櫃檯」的人工櫃檯辦理登船手續。三、證件、人臉識別檢票登船，全程自助化通關： 安檢檢票／聯檢登船，全程只需持台胞證即可完成自助通關。

(中時 )