王柏融在昨日輪休後，今日重回火腿先發名單，重回到熟悉的第三棒、鎮守左外野，雖然前2打席都擊成滾地球出局，不過第3打席順利擊出安打。而此戰火腿對戰歐力士，陣中不動四棒中田翔沒有先發，改由近藤健介扛下第四棒、清宮幸太郎則是本季首度先發守一壘。

歐力士派出先發投手山岡泰輔，王柏融在前2打席都擊成二壘滾地球出局，不過在左外野有美技守備表現，第4局歐力士第二棒佐野皓大敲出左外野強勁飛球，王柏融在行進間順利接殺。

第5局火腿平沼翔太敲安上壘，靠著清水優心的犧牲觸擊上到得點圈，中島卓也敲出投手方向滾地球，沒想到投手山岡泰輔傳一壘時發生傳球失誤，讓平沼翔太從三壘直奔回本壘得分。

6局上半王柏融2好3壞的情況下，面對一顆偏低壞球積極出棒，成功打成中間方向安打，不過下一棒近藤健介敲游擊方向滾地球，王柏融在二壘前遭到封殺，6局結束火腿以1比0領先。

(中時電子報)