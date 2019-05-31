中壢警方加強取締高鐵站周遭違規臨停，呼籲民眾善用高鐵停車場30分鐘內免費優惠。（呂筱蟬攝）

桃園市青埔高鐵特區有許多通勤上班族，許多民眾會騎乘機車轉搭高鐵或機場捷運到外縣市上班，周遭不少機車停車格，因為免收費，總是一位難求，近來有不少民眾發生機車原本停在車格內，卻遭他人移到車格外而吃上罰單。另外高鐵周圍乘客上下車處總是有駕駛違停影響後方車輛行進，警方也表示將加強取締。

青埔派出所長甘博倫表示，每天每班巡邏員警都會加強巡邏高鐵站周邊交通違規，尤其在出入口乘客上下車處，在兩側及轉角紅線禁止所有車輛臨停，而黃線上下車處僅能臨停3分鐘，若發現駕駛違規或是根本不在車上，會立刻開單取締。

他表示，目前高鐵站周遭尚未設置科技執法設備，警方也與高鐵桃園站合作，也會依監視器取締車輛違停，呼籲民眾停等或接送旅客，可利用高鐵站設有停車場有30分鐘以內免費優惠，避免違停影響車流順暢。另外，造成高鐵站周遭車輛回堵，原因之一則是計程車違規臨停攬客，這部分也將加強取締告發。

另外，許多民眾騎乘機車轉乘高鐵或機捷通勤至外縣市上班，高鐵站周遭有許多免費機車格，警方也呼籲，民眾停放機車若擔心被他人移動，在停好車時應拍照並註明日期時間，有證據舉證才能自保，目前青埔地區警方取締開單及車輛拖吊並行，力求改善交通違規亂象。

(中時 )