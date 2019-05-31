什麼時候還要再開課啊？課程能不能延長啊？我們還想繼續上下去呢...這正是臺北市大安區公所為期1個月的新移民生活成長營暨電腦手機應用班的結業式中，充斥著教室的期待與不捨的話語。

臺北市大安區公所自5月6日至5月31日開辦的新移民生活成長營暨電腦手機應用班，深獲好評，很多學員沒想到能參加一種課程，卻學到滿滿的全方位生活知識，衛教、防災、人身安全、消費爭議、就業及考照輔導，最讓人感到訝異的是，課程上這些知識還與電腦手機結合，課程安排真的既用心又實用！第1堂課就業服務處與新移民學員說明應徵工作注意事項等，緊接著就教如何撰打一份完整的履歷表，讓新移民求職不求人。此外，課堂上警察局宣導人身安全，下一堂課就教學員了解自己手機的SOS緊急服務APP，讓新移民一機在手，生活安全有保障。

(大安區公所提供)

來自越南的畢嫣芝小姐說：｢以前在別的地方學電腦都學不了什麼，不是老師教的太快跟不上進度，就是不夠生活化，但這次為期一個月的課程，我不只學到防治癌症的正確觀念，對消費者的權益及消費糾紛法規更加了解，對3C產品也不會畏懼了！」

而來自香港的溫麗莉小姐表示，她特地從香港飛回來就是為了上這期課程，雖然她對電腦已經很熟悉了，但還是學到新東西，另外她發現手機APP真的是日新月異，也有很多小撇步，老師也都與他們分享，用起來真的變成輕鬆達人了！

另外大安區公所搭配課程所學手機應用教學，也成立LINE的「新心相連」群組，不只可以看見新移民間的互動，最重要的是，任何活動和課程都可以讓新移民第一手掌握最新消息，拉近彼此關係之外，也可以隨時知道新移民的最新情況！

林明寬區長說，藉由生活成長營及電腦手機兩者結合課程的開辦，可讓新移民朋友學習電腦技能，還學習手機應用，並提升新移民生活適應能力，提供就業考照輔導等，對於新移民不論生活還是求職上都大大加分。

(中時電子報)