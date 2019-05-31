國民黨屏東縣黨部喬遷 250黨員熱鬧參與 19:132019/05/31 中時 林和生 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨屏東縣黨部搬遷新址。(林和生攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨屏東縣黨部搬遷新址，黨員相互握手寒暄。(林和生攝) 國民黨屏東縣黨部日前遭法拍後，多次尋覓辦公處所，最後承租屏東縣農會舊辦公室，今日正式搬遷新址，並舉辦喬遷茶會，出席基層幹部超過250人，將狹小的會議廳擠得水洩不通。 屏東縣黨部主委廖婉汝在現場也表示，縣區域立委提名作業約在6月5日公告，隨即啟動協調機制，預計7月中旬完成提名並報中常會核定。希望不管提名誰，大家都能團結一致，才能勝選。 (中時 ) #屏東縣黨部 #國民黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 遭諷像組籃球隊 殺氣騰騰 賤招百出 國民黨內鬥黑韓 04:102019/05/27 政治要聞 若國民黨不推韓國瑜 名嘴：韓粉寧願投柯P 10:272019/05/27 政治 驚人民調蔡英文大勝藍白 王浩宇：辣台妹加油 16:572019/05/27 政治 國民黨內鬥不利2020 柯參選有優勢 04:092019/05/28 焦點新聞 中選會人事案 藍綠立委數度衝突 11:392019/05/28 政治 《快評》擋李進勇是拆毀台灣的民主？那支持太陽花呢？ 18:152019/05/28 政治 國共論壇應由總統提名人操盤 04:102019/05/29 論壇廣場 國民黨中常會通過第六梯次立委提名 15:352019/05/29 政治 促轉會動作頻 唐德明：民進黨吹響用公權力輔選號角 17:202019/05/31 政治 公家就是我家 藍批民進黨吹響利用公權力輔選的號角 17:332019/05/31 政治 生活熱門新聞 捷運哪線多正妹？老司機曝必選這2條 網跪了 - 生活 韓國瑜有無私生女？謝寒冰提這招神破解 - 生活 高雄前後任市長差多少？她PO直擊影片破解 - 生活 枋寮鄉長提廢除樂樂養雞場 縣府：已10度催辦盼別歹戲拖棚 - 生活 - 中時 誰拒回復公教年資補償金？教團點名綠4影武者 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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