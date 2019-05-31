國民黨屏東縣黨部搬遷新址，黨員相互握手寒暄。(林和生攝)

國民黨屏東縣黨部日前遭法拍後，多次尋覓辦公處所，最後承租屏東縣農會舊辦公室，今日正式搬遷新址，並舉辦喬遷茶會，出席基層幹部超過250人，將狹小的會議廳擠得水洩不通。

屏東縣黨部主委廖婉汝在現場也表示，縣區域立委提名作業約在6月5日公告，隨即啟動協調機制，預計7月中旬完成提名並報中常會核定。希望不管提名誰，大家都能團結一致，才能勝選。

(中時 )