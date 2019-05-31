大台南公車第一條跳蛙公車「麻豆台南直達車」橘11-1公車，將於6月1日開始營運。（劉秀芬翻攝）

大台南公車第一條跳蛙公車「麻豆台南直達車」橘11-1公車，將於6月1日開始營運，31日於麻豆轉運站舉辦通車上線記者會，橘11-1公車路線直捷、停站位少，以後麻豆、下營鄉親往返台南市區，可省下30分鐘的行車時間，麻豆居民說，盼了7、8年，終於等到了。

台南市政府副市長王時思31日也出席通車記者會，她說，市府希望建立一個基礎的交通網，把鐵路、公共運輸、公路、T-bike連結起來，可以服務到更廣大的市民。

這次上線的橘11-1直達車也是台南第一條的所謂跳蛙式公車，沒有站站停，縮短兩地之間的行車時間，透過這樣的方式來強化對地方的連結跟服務，雖然增加公車路線不會幫市府帶來營收，但對市府而言，能服務到市民才是最重要的事，希望大家多多支持搭乘，讓公車路線能永續運行。

交通局表示，大台南公車在公車捷運化政策推動後，運量從2013年的749萬人次逐年提升，2018年達2092萬人次歷史新高，顯現市民對大台南公車的肯定。大台南公車將不斷的檢討路網、班次（表）等各項需求，持續優化公車服務，「橘11-1」公車即為大台南公車再優化的代表作，將可帶給市民更便捷的公共運輸服務。

「橘11-1」公車採直捷路線，每日提供18班次，由麻豆至台南市區僅停靠15個站位，每天6班次延伸停靠下營。直捷路線加上停靠站位少，預期可較現行橘11線下營－麻豆－台南班次節省約30分鐘。此外，持電子票證（市民卡、一卡通、悠遊卡、iCash 2.0）搭乘大台南公車，並且上、下車都刷卡，皆享有乘車轉乘優惠，便利又經濟，歡迎市民朋友多加利用。

台南市議員陳秋宏也說，在他和吳通龍議員、尤榮智議員多次向市府反應後，終於有了橘11-1公車，他也希望麻豆人多多利用搭乘，這條路線得來不易，不要每班只坐一兩個人，讓市府虧錢。陳秋宏也呼籲市府，下營區中營人口數多，未來可否評估增加一站，不要讓社區老人家還要騎車到下營去搭車。

(中時 )