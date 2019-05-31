花蓮市婦女會理事長江如玲（左三）等人演練挺韓字型變化。（范振和攝）

花蓮縣退警協會理事長楊啓章（右三）將發動上百人北上挺韓。（范振和攝）

「力挺韓國瑜選總統救台灣」花蓮縣一群自稱「鐵韓」的婦女，今天趕製標語，獨自分開的字眼，也能重新重新排列組合，她們一邊趕製標語，一邊賣力演練，充分展現挺韓的強大氣勢。

明天韓粉組織將北上總統府凱道為韓國瑜參選總統集結造勢，花蓮市婦女會理事長江如玲指出，「力挺韓國瑜選總統救台灣」等11個大字，可以做字型變化，她們一群「鐵韓」製作的同時，也在演練字型變化，希望能為韓多凝聚一些人氣。

國民黨花蓮縣黨部主委鄒永宏指出，他絕對支持最有勝選希望、最接地氣的韓國瑜，明天他將會到場加油。不少黨員也為韓國瑜叫屈，認為黨中央當初為徵召韓參加初選，絞盡腦汁，如今怎麼搞得如此烏煙瘴氣？都把韓當成箭靶，黨內外想射就射，關鍵時刻，就是他們跳出來情義相挺的時候了！

花蓮縣退警協會理事長楊啟章指出，「支持韓國瑜就是支持軍公教！」他們6月1日會穿國旗裝進場，韓國瑜對年金改革深深不以為然，認為政府應該講誠信才對，韓捍衛退休軍公教權益的態度，讓他們相當感動。

(中時 )