位於高雄苓雅區知名醫院31日改選董事，阮姓副院長的75歲妻子上午出門要參加時，在住處旁停車場欲開車，結果被1名黑衣男持棍棒打傷鼻梁及手腳，不過阮婦仍染血負傷躺在擔架出席會議後才動手術，轄區警方已展開偵辦。

苓雅警分局成功所31日上午8時許接獲報案，指75歲婦人在興中路巷內停車場被人持棍棒打傷，協助將人送醫後，調閱監視器偵辦，1名男子著黑衣黑褲，以及帽子口罩，在婦人現身後靠近，沒多久出棒打人，逞凶後逃逸離開。

據了解，阮婦到了停車場要開車，黑衣男持棍棒問她「是不是阮太太」，阮婦回答「是」以後，即被對方不分皂白毆打，警方到場時，她表明是醫院副院長的太太，由救護車送到醫院，但仍堅持先上樓出席董事改選。

阮婦直到董事改選結束才動手術，鼻梁斷裂、左手尺骨、左大腿骨折。家屬透露，醫院半年前為了董事改選就傳出有糾紛，10多名具選舉資格的社員疑似受到威脅。警方則說，阮婦受傷，無任何財損，已鎖定對象緝凶。

(中時 )