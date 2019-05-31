新竹1名高姓女子2017年10月開車載朋友同車出門，因分神觀看友人玩手遊，導致闖紅燈直接騎機車的周姓男子，新竹地方法院日前判決高女依過失致死罪，判刑10個月，民事則應賠償316萬元，扣除200萬元強制險，仍應付116餘萬元。

39歲的高女從事作業員工作，2017年10月間與張姓女友人開車行經湖口鄉台31線、長嶺路口時，因張女在副駕駛座玩手機遊戲，高女分神觀看張女手遊內容，未注意到燈號改變，而直闖紅燈通過路口，直接撞上50歲周姓男騎士。

周姓男騎士當場倒地，送醫不治身亡。周男母親因逢老年喪子之痛，且白髮人送黑髮人之苦，傷痛不已，也因周男需照顧、撫養老母親，家屬依侵權行為，對高女提出損害賠償800萬元。

由於高女駕駛行為有過失，且造成周男死亡結果具相當因果關係，法官審酌依肇事責任負過失侵權行為責任，高女應賠償周家殯喪費、扶養費、精神撫慰金共316萬4245元，扣掉強制險200萬，高女應再賠116餘萬元。

(中時 )