52歲前無綫電視藝人黃澤鋒和時裝設計師老婆陳麗麗結婚9年，今年初黃澤鋒宣布老婆以51歲高齡懷上第一胎，且還是自然懷孕，最近陳麗麗上節目《媽媽唔易"造"》談高齡產婦心路歷程，她透露公布喜訊後有很多人恭喜她，但也有酸民毒舌詛咒她，說小心孩子得唐氏症或生出來養不大，令人傻眼。

黃澤鋒過去曾有一段婚姻，2004年和第一任太太Winnie離婚，45歲時遇到陳麗麗，兩人交往一年多，令黃澤鋒有遇到真愛的感覺，兩人便決定結婚，黃澤鋒如今轉職當泰拳、游泳、健身教練。據《東網》報導，陳麗麗最近受訪，透露能在51歲做人成功，主因是有良好的運量習慣，並歸功於持續學打泰拳10年。

陳麗麗坦言，雖順利懷孕，但過程中她仍戰戰兢兢，前3個月有次她在洗手間突然發現自己大出血，當下她覺得不妙，擔心是流產，立刻就診後，醫生說是胎兒下神經線的微血管在母親咳嗽時爆開，但之後會痊癒，才讓夫妻倆鬆口氣。如今她很積極做產檢，每每從超音波照看到小孩長相是她最幸福的時刻，為了未來能多幾年陪伴小孩，她也開始注意自己身體健康，希望能看著孩子健康長大。

(中時電子報)