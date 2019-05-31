被指控外面有私生女，高雄市長韓國瑜忍無可忍，今(31)日下午赴北檢正式提告媒體人吳子嘉，希望檢方盡速調查以還他清白。不過，名嘴謝寒冰認為，這件事超好解決，只要小孩出現就一翻兩瞪眼了。他還賭吳子嘉輸定了。網友讚爆謝寒冰提的點子一針見血，真是太有才了！

韓國瑜不甘被抹黑造謠指稱，外遇有私生女的指控是對他人格的毀滅，今親赴北檢提告吳子嘉妨害名譽，這是他自高雄市長選舉以來對抹黑的首次提告。

名嘴謝寒冰今在臉書評論說，其實韓國瑜有沒有私生女這件事超好解決的好嗎？根本不用麻煩法官釐清，以韓國瑜如此強大的基因能力，只要小孩出現就一翻兩瞪眼；他還向吳子嘉喊話「對不起，吳董，這把我賭你輸」。

謝寒冰幾句話就直指核心，點出關鍵，網友對他的酷點子紛紛按讚，誇他「一針見血」、「太有才了！」、「最正面、中肯、開心的評論」、「一定賭贏！」。

當然，死忠韓粉護主心切，也留言痛罵吳子嘉，「八戰八敗法院認證」、「要求償名譽賠償億元以上才行！百萬他都不會怕！」、「他這是搞烏賊戰術」、「含沙射影血口噴人實在不足取」。

(中時電子報)