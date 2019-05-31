立法院今日(31日)三讀通過制定《國防產業發展條例》，希望建構適足之國防自主能量，結合政府與民間力量共同發展我國國防產業與市場。

行政院在提案時指出，鑒於我國特殊之國際地位及嚴峻之周邊情勢，為維持國家生存發展，實有必要建立足夠之自我防衛能力。國防部為建構適足之國防自主能量，以往透過軍品研製、資源釋商、工業合作及委外設計製造等方式，結合民間力量，發展國防產業，然囿於國防產業之市場規模、經濟效益及投資回收等外在限制因素，致影響國內廠商投資意願，未能形成國防產業與市場群聚環境。

同時，為能儘速獲得武器裝備及避免研發風險，以致軍品向國外採購案占軍事投資相當高之比例，除造成國防預算支出之沉重負擔外，並因受限於國際政治之不確定性與高科技、高機敏武器系統管制等因素，不易獲得最先進武器，且其關鍵技術仍掌握在外國廠商，而回運維修又曠日廢時，後續維修保養更形困難，致降低武器裝備妥善率維持。由於此種形勢將阻礙國軍武器裝備性能提升，亦不利國內產業科技升級與發展，基於國家安全與整體經濟發展需求，亟需有效結合政府與民間力量發展國防產業，建立國防武器裝備供應鏈與市場規模，達成武器裝備獲得以國內研發、產製及後勤支援為優先之目標，及落實國防獨立自主之基本方針。

條例規定，依據國內法規成立的法人、機構或團體，可向主管機關申請列管軍品廠商資格認證，廠商分級制度訂甲級、乙級、丙級，主管機關應每年定期對合格廠商及列管軍品得標廠商的下游供應廠商，持續辦理安全查核等。

此外為扶植、刺激國內國防產業的發展與升級，政府或相關行政法人得依政府政策、國防產業專長領域項別及需求，獎勵合格廠商；獎勵方式包括，「捐（補）助」、「資金、技術投資或授權」、「優先採購軍品」、「提供融資及優惠利率」。

另外要求，列管軍品研發、產製、維修的關鍵零組件及原料，不得來自大陸地區、香港、澳門或其人民、法人、團體、其他機構於第3地區投資的法人、機構或團體。但因特殊需要經主管機關會商其他主辦機關同意者，不在此限。

(中時 )