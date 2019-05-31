6月1號「凱道誓師」大會倒數，演藝圈「韓家軍」藝人熊海靈、張正藍、范怡文也將在明日與眾韓粉齊聚凱道，今日更接受《中時電子報》專訪，提前曝光「挺韓戰袍」，秀出「國旗衣」展現挺韓決心與熱情。

近日媒體人吳子嘉瞎爆韓國瑜與新莊王小姐婚外情長達10多年，兩人還育有1女，消息一出讓不少韓粉氣壞，雖然韓國瑜已在今日提告吳子嘉，依舊難平息韓粉怒氣。對此，張正藍受訪時也直言這次會挺身上凱道的原因，就是因為心疼李佳芬與女兒韓冰遭到抹黑，「相信很多做父母的人都會感同身受。」

熊海靈則直言不解吳子嘉目的何在，稱韓粉並沒有要造神韓國瑜，也不是說韓國瑜不能批評什麼都好，但要拿出證據，更想起當年吳子嘉當年被馬英九控告敗訴，判賠180萬薪水，最後賴皮稱「我沒有錢」的新聞，坦言此行為讓她對吳子嘉人格打了很多問號。

熊海靈也隔空嗆聲吳子嘉「直接拿出證據」，直言若吳子嘉真的有證據，那她也不挺韓國瑜了，「因為你在撒謊，人格有問題。」

最後熊海靈也攜手張正藍等友人，呼籲大家一起風雨無阻都來凱道支持韓國瑜，也透露今晚打算餃子餐，張正藍說：「因為餃子在中國人的講法就是圓滿，在我們過年不是都要吃嗎？所以我們是希望韓市長他的政治前程跟他走的路，可以一路圓滿到底，不管人家怎麼抹黑，我們都支持你！」

(中時電子報)