前水利局長周廷彰說，2019全球卓越建設獎(FIABCI World Prix D'excellence Awards) ，30日在俄羅斯舉行頒獎典禮；台中市「綠川排水景觀工程」，代表台灣拿下大會最佳環境文化類首獎殊榮。（陳世宗翻攝）

「煙火式工程就是為了剪綵、得獎，花大錢做的工程，完全不考慮成本效益與後續維護問題，比放煙火可怕多了！」市議員陳文政31日質疑水岸建設浪費錢。他指出，自來水興建一座約5億元的淨水廠，每日可以供應近40萬名國人民生用水；綠川整治花了6億元治水，水質竟然不能碰，可見當初興建完全不考量成本，更沒有考量到後續永無止境的維護費用！

前水利局長周廷彰說，2019全球卓越建設獎(FIABCI World Prix Dexcellence Awards) ，30日在俄羅斯舉行頒獎典禮，台中市的「綠川排水景觀工程」代表台灣在世界各國眾多精銳的公共工程及建築作品中脫穎而出，以治水工程結合河川品牌帶動舊城區再生的設計理念，代表台灣拿下大會最佳環境文化類首獎殊榮。

陳文政在議會對親水建設提出抨擊說，台灣旱汛變化大、中央隆起的地勢讓河流逕流速度加快，所以無論是地貌或氣候等條件都相當不適合作水岸工程，河岸整治應以防洪，保水為考量，怎麼會把景觀擺在第一位？痛批柳川、綠川、葫蘆墩圳根本是「煙火式工程」，只為了「剪綵」與「得獎」而建設，完全沒有考慮雨後河岸設施的養護問題，讓後代留下永無止盡的高額養護費用！

陳文政拿出歷史資料佐證，2018年前新竹縣長邱鏡淳來綠川參訪，欲用手撈水以示水質良好，遭前台中市長林佳龍勸阻「這水還是髒髒的」。陳文政痛批，綠川在水質上花費的費用高達近6億，已處理的水竟然還是「髒髒的」；他提出對比，指出台水2016年在豐原擴增淨水場，經費僅5億，每日出水量高達10萬CMD，可供應40萬人一日的民生用水量。對照花了綠川6億還是濾出「髒髒的水」，他說「真的是把錢丟到水裡去！」。

陳文政指出，目前綠川採用「沿岸截污」，把沿岸的生活污水過濾成稍微不髒的水，根本是治標不治本。城市的排水溝要乾淨應做到「雨污分離」，讓生活污水流入污水下水道；僅讓乾淨的雨水流入河岸、排水溝，並且加強沿岸稽查，自然就不會臭了。過去台中市府僅重視「剪綵」與「得獎」，所以花大錢在「看得見」的水岸建設，難怪公共污水下水道的接管率依然在六都中排名倒數第二。陳文政也向新市府提出要求，莫再追求「煙火式工程」，應謹記教訓！

周廷彰表示，綠川對台中市舊城區來說，是一條承載人與土地生命情感的河流，河川治理要先有活水才能注入活力，所以綠川治理工程，高達3分之2經費都用於改善水質，綠川整體的水質已由原先的嚴重汙染降為輕度汙染。另外綠川的排水道設計首重防洪，並兼顧綠地營造與文化保存，也順利通過今年5月這波強大的梅雨鋒面考驗。

周廷彰強調，綠川推出全台第一個水岸品牌引入文創特色，從工程欄杆、人孔蓋到路燈每一處都充滿著綠川品牌的創意巧思。也盼新市府秉持全流域治理的概念，持續用心推動綠川下游2、3期整治工程，讓綠川的美好能不斷延續，給市民一個更好的生活空間。

(中時 )