捷運延伸到彰化，專家提出和彰化鐵路高架化共構。（吳敏菁攝）

台中捷運延伸到彰化要「轉彎」？延伸彰化路線已納入前瞻計畫，中央信誓旦旦確定會做，但交通部日前召開彰化鐵路高架化審議，專家卻直指捷運延伸段，緊依台鐵軌道，差距不到2公里要多花200億？彰化鐵路高架化既要新設金馬新站了，何不共構。

這道意見拋出，再度起到震醒作用，彰化縣政府工務處長林漢斌指出，捷運延伸說了10幾年，最初概念是早年提出，形成了共同的期待，但從願景道走進實質規畫，還得將都市計畫全盤納入，有需多現實條件，都需要納入考量，地方對捷運需求是「一定要」，但就算退一萬步來說，已經納入前瞻計畫，這筆經費一定要用在彰化。

彰化市長林世賢則提出了捷運再東移的構想，呼籲將捷運路廊從聖安路在往東南移，拐進彰南路，新設彰新站和大竹站，整體帶動彰化市東區都市計畫起飛。

不止捷運延伸彰化路線怎麼走，其實，台中捷運綠線的北屯段路廊也還在討論中，兩周前交通部召開審議，又再次退件，台中市政府得補充資料，延伸到彰化再度被點出問題點，要求補充更多具營運說服力的理由，彰縣府和台中市政府還在加緊討論、研究中。

縣府內部指出，捷運到彰化是努力爭取得到的結果，但路線確一直沒有正式定案過，再把路線挪動到彰南路，是否符合效益？事實是彰化和台中僅有一溪之隔，最後若評估捷運若要和彰化鐵路高架化共構，都已經納入前瞻計畫，應允給彰化人又豈能出爾反爾？從彰化車站延伸到和美、鹿港的捷運路廊就著手付諸實踐吧。

(中時 )