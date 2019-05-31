活潑外向的謝薰毅，希望成為專業運動營養師，為運動員選手打點膳食。（謝瓊雲攝）

美少女張家菁平常也愛自己烘焙做蛋糕，這次考出全國榜首好成績，未來想當高中職老師。（謝瓊雲攝）

農業經營科謝姍儒想當巡山員。（謝瓊雲攝）

四技二專統測成績出爐，員林農工食品加工科張家菁(左1)、謝薰毅(左3)，和農業經營科謝姍儒(左2)，都考出600分以上高分，順利前進國立第一志願。（謝瓊雲攝）

四技二專統測成績出爐，員林農工食品加工科張家菁、謝薰毅，和農經科謝姍儒，都考出600分以上高分，順利前進國立第一志願。全國食品群榜首張家菁盼任教職為食安把關，謝薰毅立志當運動營養師，熱愛大自然的謝姍儒則嚮往成為巡山員。

家住溪州的張家菁每天辛苦搭校車通勤，沒有補習的她每天自修苦讀到半夜11點多才就寢，考出624分高分；去年曾勇奪食品檢驗分析職類金手獎，今年統測數學難度高，她卻考出88分，兩科專業科目更是一舉得到15分滿級分。

她說，姐姐也是員農畢業生，畢業於屏科大森林系，因此曾到校園內參觀，非常喜歡學校環境，希望能就讀食品系、所，同時修讀教育學程，朝高中職教職努力，傳遞食安觀念，讓更多學子一起捍衛食安。

擔任吉他社副社長的謝薰毅，來自單親家庭，個性活潑外向，擅長彈鋼琴也擔任社團電吉他手，這次統測考出616高分，排名全國第四名，不僅專業科目都滿級分，也以個人的戀愛觀寫出作文滿級分。

今年作文主題是反思「心動不如馬上行動」，難度偏高，謝薰毅說，青少年談戀愛，心動馬上行動容易淪為速食愛情，她建議應先謹慎思考再行動；例如先透過朋友了解這個人的風評、言行，先試著當朋友了解彼此個性與相處，最後再決定是否告白、交往。

謝薰毅的爸爸全力支持她學習才藝培養興趣，從小學鋼琴的她因覺得彈吉他超帥，上國中後爸爸送給她人生第一把木吉他，她在熱音社擔任吉他手與鍵盤手，經常連周末也練團練到很晚，卻始終維持班上前2名、模擬考第一名的好成績。熱愛與人交談互動的她說，期待進入中國醫藥大學營養系，成為一名專業運動營養師。

而在農業群考出全國第六名、622.5分的謝姍儒，每天從和美到校來回花1.5小時通勤，高中三年始終維持前三名的好成績，嚮往親近山林、大自然的她去年因為看了網路電視直播節目《木曜4超玩》，被巡山員工作吸引，希望進入屏科大森林系，並參加登山社，開始努力鍛鍊腳力。

(中時 )